LANCE LIVRE 03-03-2023

Comunicado oficial

Em comunicado oficial, a Prefeitura de Suzano foi informada pela Defesa Civil estadual de que a meteorologia registrou, na terça-feira (28/02), ventos de 85 km/h na cidade, acarretando danos na estrutura “veneziana” do Pavilhão Maurice Bou Assi, localizado no Parque Municipal Max Feffer, por volta das 14 horas.



Local vazio

Segundo a Prefeitura, o local, que estava vazio na hora do incidente, foi interditado pela Defesa Civil do município e passou por vistoria da equipe de engenheiros da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos. Ninguém se feriu.



Obras na estrutura

As obras na estrutura do pavilhão, composta de aço e placas de policarbonato, já começaram na quarta-feira (01/03). O telhado não sofreu avarias.



Aulas esportivas

As aulas esportivas abrigadas no local foram suspensas. “Tão logo os reparos sejam concluídos, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer entrará em contato com as famílias comunicando o retorno das atividades. Já as quadras de futsal, vôlei e basquete localizadas na lateral externa do pavilhão seguem com seu funcionamento normal”, informou o comunicado da Prefeitura.



Medidas

A Prefeitura de Suzano reforçou que realiza todas as medidas necessárias para restabelecer as atividades o mais rápido possível, inclusive com as equipes de manutenção e de obras.



Escolas

As escolas de Suzano vão receber mais investimentos por meio do Programa Dinheiro Direto nas Escolas Municipais (PDDEM). Estão previstos R$ 4,5 milhões para distribuição na Rede Municipal de Ensino. O valor representa um acréscimo de 50% a mais do que o montante de 2022.



Iniciativa

A iniciativa permitiu intervenções de forma rápida e assertivas, como a revitalização das estruturas, a montagem de brinquedotecas, novas pinturas, além de mais acessibilidade e segurança. Segundo a Prefeitura, “as crianças seguem com ambientes de aprendizado mais acolhedores e que atendam as necessidades de todos”