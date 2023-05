LANCE LIVRE 03-05-2023

Salário do Estado

O governador Tarcísio de Freitas entrega à Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei que prevê o aumento do salário mínimo regional para R$ 1.550.



Se aprovado, o novo piso será válido para as duas faixas de remuneração e representará um reajuste de 20,7% para a primeira e de 18,7% para a segunda.



Em ambos os casos, o índice proposto é quatro vezes maior do que a inflação acumulada nos últimos 12 meses, de 4,65%, segundo o IBGE.



O aumento previsto pela atual gestão paulista também é significativamente superior ao concedido para o mínimo estadual em 2022, que foi de 10,3%.



O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), participou da 57ª Festa do Trabalhador, realizado na segunda-feira, dia 1º de maio. O evento é organizado pela Paróquia de São José Operário, no Casa Branca.



A Câmara de Suzano realiza sessão solene nesta quarta-feira (3) para a entrega do Título de Cidadã Suzanense a Silvia Aparecida do Carmo Rangel, presidente da Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae). A homenagem é de autoria do vereador Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena.



Nascida em São Paulo, Silvia é casada, tem três filhos e uma neta. Graduada em Direito pela Universidade Braz Cubas, Silvia é pós-graduada em Desenvolvimento Social pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). É ainda professora universitária nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito e Pedagogia, além de pesquisadora científica em Tecnologia e Empoderamento Social.