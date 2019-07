Lance Livre 03-07-2019

Secretário

de Saúde

O secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann Ferreira, esteve, em Ferraz de Vasconcelos, anunciou melhorias no Hospital Regional da cidade e uma visita, em agosto, no Hospital das Clínicas (HC) de Suzano.

HC

A expectativa é definir se o HC deve ou não atender de portas abertas. Hoje, o atendimento é apenas para casos encaminhados por outros hospitais.

Audiência do TRE

A audiência pública para a Construção da Sistematização das Normas Eleitorais será realizada amanhã no plenário do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), das 9h30 às 16h30.

Evento aberto

O evento é aberto à comunidade jurídica e aos demais interessados que tenham se inscrito. A finalidade do encontro é colher contribuições de acadêmicos, juristas, autoridades e demais interessados na identificação de conflitos normativos ou dispositivos da legislação eleitoral que se encontram tacitamente revogados com o propósito de revisar as normas eleitorais.

FPM

Mais de R$ 4,4 bilhões vão estar nas contas dos municípios referentes ao 1% extra de julho para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Essa é a estimativa da Confederação Nacional de Municípios (CNM) realizada com base em informações oficiais divulgadas por meio do Relatório de Avaliação Fiscal e Cumprimento de Meta do governo federal.

Relatório

De acordo com o relatório, referente ao 2º bimestre de 2019, a arrecadação de Imposto de Renda (IR) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) deverá ser de R$ 449,2 bilhões em todo o País.

TCE

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) emitiu um comunicado a todos os órgãos da administração direta ou indireta do Estado e dos municípios – exceto a Capital –, solicitando, até o dia 30 de junho, atualização sobre dados e informações das obras paralisadas e/ou atrasadas. O cumprimento do prazo é de grande importância, pois a atualização do mapa de obras será feita levando em consideração as informações prestadas, informou o Tribunal.