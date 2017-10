Lance Livre 03-10-2017

Carla Fiamini

A jornalista Carla Fiamini escreveu ontem uma carta de despedida informando sua saída oficial da Secretaria de Comunicação de Suzano.

Agradecimento

A jornalista agradeceu o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), pela oportunidade de comandar a Secretaria, à família, fornecedores, funcionários e secretários. Ela disse que trabalhar na Prefeitura foi “imprescindível não apenas para aperfeiçoamento profissional, mas, principalmente, para amadurecimento pessoal”.

Redes sociais

Na carta, publicada nas redes sociais, ela faz um balanço do seu trabalho. A mensagem foi muito bem recebida por jornalistas e amigos de Carla Fiamini.

Felicitações

e parabéns

Pelas redes sociais ela recebeu muitas felicitações e os parabéns de reconhecimento do trabalho desenvolvido.

Disputa no PSDB

A disputa dentro do PSDB, entre o atual governador Geraldo Alckmin e o prefeito de São Paulo, João Doria, para saber quem será o candidato à Presidência no ano que vem pode ‘respingar’ no Alto Tietê.

A favor

Muitos políticos tucanos são a favor de Alckmin, e outros contra.

Arrojado?

Para quem é a favor de Doria aponta o “jeito arrojado” de governar a cidade de São Paulo. Mas há que critique a forma de administrar a cidade, principalmente após as viagens para fora do Estado, com ausências constantes na sede da Prefeitura.

Candidatos

na região

Em relação aos candidatos a deputados estadual e federal, a briga por uma vaga, dentro da região, deve ser constante.

Surpresa no PTB

Na semana passada, a maior surpresa foi a saída do ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Suzano, Israel Lacerda, do PTB. Ele vai para o PRB.

Campos Machado

O deputado estadual Campos Machado, presidente estadual do PTB, lamentou, mas concordou com a decisão de Lacerda que tentará conquistar votos nas eleições de 2018.