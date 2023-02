Lance livre 04-02-2023

Ashiuchi conhece instalação de empresa

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), ao lado do vice-prefeito Walmir Pinto, visitou nesta sexta-feira (03/02) as instalações das empresas Iron Studios Workshop e da Metalúrgica Rocha, localizadas no bairro Meu Cantinho.



Recepção

Na ocasião, as autoridades foram recepcionadas pelo diretor-presidente da metalúrgica, Carlos Eduardo Rocha Ferreira, e pelo diretor da Iron, Marcos Rocha.



Tradicional

“Já conhecia a metalúrgica, que é tradicional aqui na cidade, com mais de 68 anos de história e com mais de 130 colaboradores, contando com uma produção de aproximadamente 40 toneladas por mês de diversos itens. Desta vez, também tive a oportunidade de visitar a Iron Studios Workshop, que é uma empresa voltada ao desenvolvimento de esculturas para grandes grupos, como a Disney e a Universal, por exemplo. É mais um empreendimento que leva o nome de Suzano ao mundo e ainda tem colaborado com a geração de emprego e renda. Obrigado aos empresários por acreditarem em nosso município”, disse o chefe do Poder Executivo suzanense.



Participação

Também participaram do encontro o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione; a coordenadora de Projetos Especiais da Cultura, Katherine Hajdu; e o coordenador de Literatura, Tiago da Silva.



Nova escola

A Prefeitura de Suzano fará a inauguração de uma nova escola municipal no bairro Jardim Saúde, a partir das 10 horas deste sábado (4), em cerimônia aberta ao público com brinquedos infláveis e atividades recreativas para as crianças.



Localização

Localizada na rua Lhubinko Raykov, 90, a nova unidade recebeu um investimento total de R$ 1,4 milhão para a compra e reforma do espaço, que terá a capacidade de receber 560 alunos entre 4 e 6 anos da região do Jardim Casa Branca.



Atendimento

Atendendo crianças da educação infantil (G4 e G5) e do 1º ano do ensino fundamental, a nova unidade promete abrigar dez turmas por período, com atendimentos de manhã e tarde.