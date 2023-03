LANCE LIVRE 04-03-2023

15 ruas

A Prefeitura de Suzano, por meio de uma parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), garantiu a revitalização de mais 15 vias da cidade.



Recapeamento

As obras de recapeamento asfáltico começaram em janeiro e foram concluídas nesta semana. No total, são 13 ruas na região central e duas na região norte. A viabilidade dos recursos destinados às intervenções, de aproximadamente R$ 5 milhões, foi uma conquista do prefeito Rodrigo Ashiuchi junto à empresa estadual.



Área central

Na área mais central da cidade foram revitalizadas as ruas Monsenhor Nuno (no trecho entre a avenida Antônio Marques Figueira e a rua General Francisco Glicério) e Quinze de Novembro (no trecho entre a rua Nove de Julho e a avenida Armando Sales de Oliveira). Já na Vila Figueira, foi colocado novo asfalto nas ruas Seian Hanashiro e Kaneji Kodama (no trecho entre as ruas Francisco de Paula Souza Rosas e Vereador Romeu Graciano).



Vila Amorim

Na Vila Amorim, as obras contemplaram as ruas Amélia Guerra, Tupinambá (entre as ruas Professor Jeremias e a Dr. Prudente de Moraes) e Esmeraldo José de Oliveira. E na Vila Nova Amorim os recursos garantiram melhorias nas ruas Vicente Celestino, Pica-Pau e Tubal dos Santos Schneider.



Parcerias

O prefeito Rodrigo Ashiuchi falou sobre a importância de firmar parcerias que promovam o aumento da qualidade de vida dos suzanenses. “Estamos sempre em busca dos recursos necessários para realizar as obras e intervenções que a população precisa”.



Campanha do TCE

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo lançou a campanha “TCESP Solidário”. Durante dez dias, serão coletados alimentos não perecíveis; itens de higiene pessoal e de limpeza; fórmulas e fraldas para bebês e ração destinada a animais domésticos. Além da sede da Corte, na capital, também participam da iniciativa as 20 Unidades Regionais, espalhadas pelo interior.



Donativos

Os donativos serão encaminhados ao Governo do Estado, que se encarregará da distribuição dos produtos. Segundo o Palácio dos Bandeirantes, 65 mortes já foram confirmadas: 64 em São Sebastião e uma em Ubatuba.