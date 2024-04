LANCE LIVRE 04-04-2024

Defesa Civil nos municípios

A Defesa Civil do Estado abriu nesta terça-feira (2) a temporada de oficinas preparatórias para a operação São Paulo Sem Fogo.



Parceria

A ação é feita em parceria com prefeituras e o Corpo de Bombeiros durante a fase amarela da operação, antecipando o planejamento estratégico para o próximo período de estiagem.



Equipes

Durante as oficinas, equipes estaduais de capacitação percorrem as cidades paulistas e aplicam treinamentos para agentes das Defesas Civis municipais, brigadistas e voluntários com foco na redução de queimadas e incêndios tanto em áreas verdes urbanas como nas regiões de matas e florestas.



Treinamento

O treinamento deste ano vai oferecer instruções teóricas e práticas sobre planos de contingência e previsão meteorológica; emissão de alertas e comunicação em desastres; incêndios florestais e danos à fauna; e saúde pública no período de estiagem.



2,3 mil agentes

Em 2023, 2,3 mil agentes e brigadistas de 604 municípios participaram das atividades de capacitação, abrangendo todas as áreas acometidas pelos incêndios florestais. O investimento do Estado em treinamentos contribuiu para a redução recorde de incêndios florestais no ano passado: em todo o estado, a área total atingida por incêndios florestais foi de 1.030 hectares, 86% a menos que em 2022.



Prevenção permanente

O Governo de São Paulo ampliou o trabalho de prevenção e combate a queimadas e incêndios florestais no território paulista com a operação SP Sem Fogo, instituída em 2023.