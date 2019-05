Lance Livre 04-05-2019

Audiência pública

sobre empréstimo

Será realizada hoje, às 10 horas, na Câmara de Poá, audiência pública para discutir projeto da Prefeitura solicitando aprovação de empréstimo internacional com o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento dos Países da Bacia do Prata (Fonplata), no valor de US$ 30 milhões, o equivalente a R$ 120 milhões pelo dólar atual (quase R$ 4), para execução do Projeto “Poá do Futuro”.

O Empréstimo

Segundo informações da Assessoria de Imprensa do vereador Saulo Teixeira Alberto da Costa, o Dr. Saulo Dentista, no dia 7 de dezembro de 2018, Poá foi uma das dez contempladas com um empréstimo de US$ 30 milhões, condicionado à contrapartida que equivale a 20% do total do Programa de Otimização Viária e Mobilidade Urbana “ Poá do Futuro”, no valor de US$ 7,5 milhões, conforme informações do site de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão do Governo Federal.

Financiamento

O financiamento será tomado junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento dos Países da Bacia do Prata (Fonplata).

Reforma da

Previdência

O segundo mês de atividades do curso Promotoras Legais Populares (PLPs) teve quatro palestras e ações extras, como a participação das coordenadoras no evento “Suzano Pela Paz” e a definição de camisetas e padrão de identidade.

Destaques

Os destaques do período foram os debates acerca da reforma da Previdência Social e dos direitos da família, todos no anfiteatro Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi.

Primeiro

Durante o primeiro encontro do mês, as participantes receberam a psicóloga Andréa Tarazona Gonçalves para um bate-papo sobre a influência do mundo virtual nas relações pessoais.

Oportunidade

Na oportunidade, ela falou da ascensão do uso da Internet em casa e do impacto deste hábito aliado às rotinas das famílias. O tema vem à tona, sobretudo, neste período em que o município ainda supera o luto após o ataque na Escola Estadual Professor Raul Brasil, que teria sido planejado por meio da rede, em meados de março.