LANCE LIVRE 04-05-2023

Secretaria transfere recursos

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) fez, nesta quarta-feira (3), o último depósito de recursos do ICMS do mês de abril, na conta dos 645 municípios paulistas.



Cidades do Alto Tietê

As cidades do Alto Tietê estão contabilizadas nessa lista.



R$ 1,62 bilhão

Desta vez, as prefeituras vão receber R$ 1,62 bilhão, referentes à apuração do imposto dos dias 24 a 28 de abril.



Valores

Os valores correspondem a 25% da arrecadação do ICMS, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade.



1ª Motociata

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana realizará a 1ª Motociata, em Suzano. O encontro de motociclistas tem objetivo de conscientização da educação no trânsito em alusão ao mês do Maio Amarelo.



Atrações

A ação conta com atrações, exposições de motos e a simulação de acidente que será realizado pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes em parceria com o Corpo de Bombeiros para a visualização dos participantes do evento sobre como reagir nestes casos.



Dia 21

O evento será no dia 21 de maio, das 9 às 17h30, na Avenida Mogi das Cruzes. Para participar basta fazer inscrição solidária, entre os dias 02 e 20 de maio, pelo link bit.ly/MotociataSuzano.



Mil inscritos

Os mil primeiros inscritos receberão uma camiseta ao realizar a troca de um brinquedo novo que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade no dia do evento.