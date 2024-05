LANCE LIVRE 04-05-2024

Orientação previdenciária

A 55ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão de Direito Previdenciário, realiza neste sábado (4) uma ação gratuita voltada à orientação previdenciária.



‘OAB vai às Ruas’

A atividade, intitulada “OAB SP vai às Ruas para Educação Previdenciária”, faz parte de uma ação integrada proposta pela Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB São Paulo e, em Suzano, será realizada na Praça João Pessoa, na região central da cidade, das 9 às 14 horas.



Orientação

De acordo com a seccional, a iniciativa busca orientar a população sobre o direito previdenciário, fornecendo informações úteis e necessárias para uma proteção adequada e de conteúdo. No município suzanense, a Praça João Pessoa foi escolhida para receber a ação, reunindo a advocacia no quadrilátero central da cidade.



Comissão

A Comissão de Direito Previdenciário da OAB Suzano, liderada pela advogada Maria Xavier, estará das 9 às 14 horas no local, fornecendo orientação gratuita à população. Segundo o presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, a iniciativa reforça o compromisso da advocacia com a sociedade na defesa dos direitos dos cidadãos, sobretudo neste mês de maio, marcado pelo Dia do Trabalhador (01/05).



Mês importante

“Entramos em um mês importante, dedicado aos trabalhadores e à defesa de seus direitos, sendo um assunto que inevitavelmente perpassa pela pauta da previdência social. Em meio a tantos desafios, reformas e constantes alterações na legislação vigente, as dúvidas aparecem e a advocacia suzanense estará à disposição para orientar e sanar questões sobre os benefícios previdenciários, que são amplos e atendem a diferentes públicos”, reforçou o advogado.