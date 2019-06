Lance Livre 04-06-2019

Biometria

Mais de 98,7 milhões de cidadãos já realizaram o cadastro de suas impressões digitais na Justiça Eleitoral, o que corresponde a 67,65% do total dos 145,9 milhões de eleitores do País.

Final do ano

Até o final do ano que vem, eleitores de 1.686 municípios de 16 estados deverão realizar a biometria, de acordo com a lista de localidades que integram a etapa 2019/2020 do Programa de Identificação Biométrica.

Objetivo

O objetivo da Justiça Eleitoral é cadastrar biometricamente nesta etapa 35 milhões de cidadãos. Compete aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) executar e divulgar as metas do programa em sua área de circunscrição.

Walmir

Desde ontem, o vice-prefeito Walmir Pinto (PDT) está à frente da Prefeitura de Suzano. O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) está em viagem à China e, por isso, o vice fica no cargo até o dia 13 de junho. (O DS traz reportagem sobre o assunto na Página 4)

Atribuições

institucionais

Durante o período, Walmir Pinto se encarregará de todas as atribuições institucionais do cargo.

Armas de fogo

Pesquisa Ibope divulgada nesta segunda-feira (3) mostra que a maioria dos brasileiros rejeita a flexibilização no acesso a armas de fogo, objeto de três decretos do presidente Jair Bolsonaro. As informações foram publicadas no site do Congresso em Foco.

Levantamento

Segundo o levantamento, publicado pelo jornal O Globo, a maior resistência se dá ao porte de armas: 73% dos entrevistados são contrários à possibilidade de o cidadão comum carregar arma de fogo nas ruas. Apenas 26% apoiam a medida (1% não opinou).

Facilitação

Já a facilitação das regras para ter uma arma dentro de casa ou do trabalho é repudiada por 61%. Outros 37% apoiam as mudanças (2% não opinaram). A pesquisa foi realizada entre 16 e 19 de março, antes de dois decretos editados pelo governo com foco no porte de armas.