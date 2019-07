Lance Livre 04-07-201

Eleições em 2020

Em 2020, os eleitores brasileiros escolherão os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos 5.570 municípios do País. O primeiro turno das eleições municipais acontecerá no dia 4 de outubro e o segundo turno no dia 25 do mesmo mês.

Código Eleitoral

O artigo 87 do Código Eleitoral determina que só podem concorrer às eleições os candidatos que estiverem filiados a um partido político.

Convenções

partidárias

Uma vez que cada partido político possui inúmeros filiados, é necessário escolher entre eles, em convenção partidária, os que serão candidatos a cargos eletivos.

Reuniões

de filiados

As convenções partidárias são reuniões de filiados a um partido político para julgamento de assuntos de interesse do grupo ou para escolha de candidatos.

Centro de Iniciação ao Esporte

Pelo Facebook, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) relembrou ontem que a Prefeitura está construindo o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), na esquina das ruas Guilherme Garijo e Vicente Scálice, no Jardim Santa Inês.

Pistas

No local haverá pistas de corrida e para salto em distância, área para arremesso de peso – referente ao atletismo – e um ginásio para a prática de diversas modalidades olímpicas e paralímpicas.

Proteção de dados

A proteção de dados pessoais deve ser um direito fundamental no Brasil no entendimento do Senado. É que, diante do número cada vez maior de informações pessoais que estão disponíveis na internet, os senadores aprovaram a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que inclui a proteção de dados pessoais, inclusive os disponíveis em meios digitais, na lista das garantias individuais da Constituição Federal. O texto agora segue para a Câmara dos Deputados.

Autoria

De autoria do senador Eduardo Gomes (MDB-TO), a proposta foi aprovada sem votos contrários ou abstenções, em dois turnos, no plenário do Senado. No primeiro turno, o texto obteve 65 votos favoráveis. E, no segundo, 62.