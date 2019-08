Lance Livre 04-08-2019

Saldo do

Condemat

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) contabiliza um saldo positivo com a gestão do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), à frente da entidade.

Satisfeitos

A Coluna Lance Livre apurou que a maioria dos prefeitos está satisfeita com resultados conquistados pela região até agora.

Viagem de

comitiva

O último foi a viagem de uma comitiva do Condemat à China com a disponibilidade de um escritório para o Consórcio de Municípios em Lianyungang, cidade portuária de Jiangsu, uma das províncias mais importantes da República Popular da China.

Escritório

Suprapartidário

O novo Escritório Suprapartidário segue funcionando em Suzano. Lançado em junho é formado por Partido Liberal (PL), Partido Progressista (PP), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Republicano Brasileiro (PRB) e Partido Social Cristão (PSC).

Apoio

As eleições só acontecem, em outubro do ano que vem, mas existe grande expectativa de que esses partidos possam garantir apoio para uma pré-candidato à reeleição do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL).

Segundo semestre nas câmaras

As câmaras municipais das cidades da região vão retomar, nesta semana, as sessões ordinárias.

Processo eleitoral se aproxima

À medida em que se aproxima o processo eleitoral, a expectativa é por discussões cada vez mais acirradas entre líderes dos partidos nas câmaras.

Apoio de Doria

A Coluna Lance Livre apurou que a maioria dos pré-candidatos a prefeito no que vem, e mesmo aqueles que vão disputar à reeleição, esperam garantir um apoio do governador João Doria (PSDB).