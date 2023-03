Lance Livre 05-03-2023

Planejamento Urbano

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano promoveu atividades com estudantes de arquitetura e urbanismo da Universidade Mackenzie, incluindo uma visita ao município no período da manhã e uma palestra à noite no campus da instituição, em São Paulo.



Elvis Vieira

O chefe da pasta, Elvis Vieira apresentou ações executadas ao longo da atual gestão como “cases de sucesso”. Nos períodos da manhã e da tarde, os alunos estiveram na cidade para realizar estudos acerca de um projeto do curso que será elaborado e concluído no primeiro semestre de 2023.



Recepção ao grupo

Na ocasião, o grupo foi recebido pela diretora de Planejamento Territorial de Suzano e professora da Mackenzie, Eliene Corrêa, e pela arquiteta Consuelo Gallego para visitar alguns dos principais pontos da cidade, como a Praça João Pessoa e o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, onde foram recebidos pela diretora de Patrimônio Cultural, Rita Paiva.



Aprendizados

O secretário Elvis Vieira destacou que a prática proporcionou importantes aprendizados. “Estar em campo, avaliando condições diversas que influenciam na formação de planos e projetos de urbanismo é muito importante, por isso fizemos questão de recebê-los muito bem. Agradecemos pela visita e esperamos ansiosos para ver os resultados deste projeto nos próximos meses”, comentou.



11 de março

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista será inaugurada pela Prefeitura de Suzano no próximo dia 11 (sábado). O equipamento vai garantir 11 mil atendimentos por mês e colocará à disposição dos moradores da região norte 12 médicos a cada 24 horas, 20 leitos e duas ambulâncias. Foram investidos R$ 2,1 milhões na implantação do equipamento.



Serviços oferecidos

Os serviços oferecidos contemplarão o atendimento nas áreas de Pediatria, Clínica Médica e Ortopedia. Para tanto, os pacientes ficarão sob os cuidados de quatro pediatras (dois de dia e dois à noite), cinco emergencistas (três de dia e dois à noite), dois ortopedistas (um de dia e um à noite) e um médico horizontal. Será composto por recepção, triagem, sala de medicação, sala de inalação e uma Farmácia Satélite, que abastecerá as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da região norte.