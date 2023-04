LANCE LIVRE 05-04-2023

Empreendedora

Na semana passada, Suzano recebeu uma importante confirmação de que está, pela terceira vez consecutiva, no Índice de Cidades Empreendedoras (ICE). A cidade avançou 17 posições ao ocupar a 59ª colocação no levantamento desenvolvido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) em parceria com a organização Endeavor, voltada ao apoio ao empreendedorismo no País.



Estudo

O estudo leva em consideração o desempenho em sete áreas determinantes e visa ser um instrumento de avaliação voltado para gestores públicos e organizações de apoio interessadas em gerar impactos na economia do município, a partir do fomento à atividade empreendedora.



Ranking

O ranking, com base em 2022, leva em consideração o avanço nas seguintes áreas: Ambiente Regulatório, Infraestrutura, Mercado, Acesso à Capital, Inovação, Capital Humano e Cultura Empreendedora. Atualmente, o melhor posicionamento de Suzano está em Infraestrutura, na 14ª posição. A mesma área foi destaque no ano anterior, no mesmo estudo, e também em 2018 e em 2019, quando a cidade esteve no Ranking das Melhores Cidades para Fazer Negócios, elaborado pela consultoria Urban Systems para a revista Exame.



Demanda ao DER

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) se reuniu com o superintendente do Departametno de Estradas de Rodagem (DER), Sérgio Henrique Codelo Nascimento, para tratar de demandas da cidade de Suzano. Ao lado do vereador de Suzano, Artur Takayama, e da representante da diretoria da empresa de fraldas descartáveis Guto Baby, Sheron de Oliveira Galvão, Damasio solicitou a Codelo autorização para que a empresa construa um novo acesso de caminhões à beira da Rodovia Índio Tibiriçá.





Manobras mais ágeis

Isso permitirá à empresa manobras mais ágeis e seguras de veículos que chegam com matéria prima e saem com produtos fabricados na unidade. O superintendente ouviu a demanda e orientou a empresa a fazer um projeto de acesso de acordo com as normas do DER, para que possa ser aprovado um novo Termo de Acesso.