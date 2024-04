LANCE LIVRE 05-04-2024

Coletiva do ex-prefeito

O ex-prefeito de Suzano, Marcelo Candido (PSOL), marcou para esta sexta-feira (5), coletiva de imprensa para fazer anúncios sobre as eleições.



Às 11 horas

Será às 11 horas na sede do diretório municipal do PSOL de Suzano, localizado na região central da cidade.



Impacto na vida do suzanense

No balanço divulgado na semana passada pela Prefeitura em meio aos 75 anos de aniversário da cidade, uma das principais mensagens diz respeito à mudança no jeito de governar que impactou a vida do suzanense.



Profundas mudanças

Segundo a Prefeitura, os últimos anos foram marcados por profundas mudanças que, de uma forma ou de outra, impactaram a vida de praticamente todos os suzanenses.

Entregas

A Prefeitura informou que a cidade teve importantes entregas ao longo de toda a gestão, “contemplando os pilares que sustentam os serviços essenciais e o dia a dia da população. Saúde, Educação, Segurança, Mobilidade Urbana, entre outros, foram priorizados ao mesmo tempo em que Suzano precisou lidar com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) que assolou o mundo”.



Motoristas de Mogi

Os motoristas de Mogi das Cruzes que precisarem indicar o real condutor em casos de infrações de trânsito já podem fazer o processo online, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou do portal da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). A medida reduz a burocracia e vale para a indicação de pessoa física para pessoa física.



Indicação real

A indicação do real condutor é feita quando o motorista que recebeu a infração não é o proprietário do veículo. Com o procedimento, a pontuação referente à punição é repassada no sistema do Detran.