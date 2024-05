LANCE LIVRE 05-05-2024

Parceira entre

Itaquá e Unicamp

A Prefeitura de Itaquaquecetuba apresentou o planejamento de trabalho para execução do Plano Municipal de Redução de Riscos no município, ação desenvolvida em parceria com a Unicamp.



20 municípios

No País, 20 municípios foram selecionados para o projeto da Secretaria Nacional de Periferias (SNP), por meio do Ministério das Cidades, do Governo Federal. De todo o Estado, somente Itaquaquecetuba e Mauá participarão do projeto.



Encontro

O encontro contou com a presença do coordenador geral de planos de prevenção e mitigação de risco da SNP, Leonardo Varallo, que representou o Governo Federal, além de técnicos da Unicamp, sob coordenação do professor Jefferson Picanço, e membros da Comissão de Enfrentamento às Áreas de Riscos de Itaquá.



Cooperação

Na prática, em cooperação com a Fundação Osvaldo Cruz, a SNP será responsável por elaborar o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) da cidade, um documento técnico de extrema importância para o direcionamento de políticas públicas de prevenção e ação a situações de risco e desastres.



Projeto do

governo federal

"Para Itaquá, é sinônimo de orgulho receber esse projeto do Governo Federal e todo o trabalho dos técnicos da Unicamp. Já realizamos um trabalho sólido à nível municipal, mas ter esse reforço é fundamental para o aprofundamento dos estudos das áreas de risco no município”, disse Renan Pereira, membro da Comissão de Enfrentamento às Áreas de Riscos.



Eleitores no feriado

A Justiça Eleitoral de São Paulo realizou no feriado (1º), Dia do Trabalho, 21.598 atendimentos no Estado até as 16 horas, sendo 8.360 transferências de domicílio, 6.905 alistamentos (emissões do 1º título) e 6.333 revisões de dados cadastrais em todo o Estado. Dos alistamentos, 4.429 foram de jovens de 15 a 17 anos, 64% do total.