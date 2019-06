Lance Livre 05-06-2019

Roberto de Lucena

O deputado Roberto de Lucena, do Podemos, palestrou no Seminário “Desafios na Promoção dos Direitos e da Saúde das Pessoas Idosas”, em Roma, na Itália.

Comissão do Idoso

Lucena, que foi o primeiro presidente da Comissão do Idoso na Câmara dos Deputados, debateu com especialistas o envelhecimento ativo e saudável da população, sob a perspectiva de Brasil e Itália. Lucena é pastor, conferencista e representante da bancada evangélico no Congresso Nacional.

Consulado

Brasileiro

A convite do Consulado Brasileiro, o parlamentar fez um panorama dos idosos no Brasil e de todas as políticas voltadas à essa população. O Brasil, de acordo com o IBGE, tem um contingente de 20,8 milhões de idosos atualmente. A Itália, por sua vez, é o segundo país com o maior número de nonagenários do mundo.

Exoneração de

dirigentes de

Ensino

O DS traz, na edição de hoje, reportagem mostrando que a Secretaria Estadual da Educação, sob comando de Rossieli Soares, exonerou um terço dos dirigentes regionais de ensino, que comandam grupos de escolas no estado de São Paulo.

91

Dos 91 dirigentes, 26 não preencheram os requisitos do novo sistema de seleção para cargos de chefia da pasta. Outros 8 deixarão o posto para se aposentar. Dois são do Alto Tietê.

Lei da Ficha Limpa

A Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135/2010), que tornou os critérios de inelegibilidade para os candidatos mais rígidos, completou nove anos de vigência ontem, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Impedimento

De lá para cá, com base nessa norma, a Justiça Eleitoral impediu a candidatura de políticos que tiveram o mandato cassado, daqueles que foram condenados em processos criminais por um órgão colegiado e dos que renunciaram aos seus mandatos para evitar um possível processo de cassação.