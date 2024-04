LANCE LIVRE 06-04-2024

Eliardo Jordão e Jeruza Reis se filiam ao PP

O Partido Progressistas (PP) ganhou dois reforços em Poá. Nesta semana, o delegado Eliardo Jordão e a advogada e ex-vereadora Jeruza Lisboa Pacheco Reis deixaram o Partido Liberal (PL) para unir forças ao projeto político do presidente da legenda na cidade e pré-candidato a prefeito Saulo Souza.



Colaboração com os planos

A especialista em Direito Empresarial e Direito de Família e o delegado titular de Poá optaram por ingressar no Progressistas para colaborar com os planos que a sigla tem para o município. “Sem dúvida, são dois nomes que vão contribuir para a construção do nosso plano de governo de forma muito profissional, porque conhecem a nossa cidade e sabem das suas necessidades. São lideranças relevantes no nosso município que se juntam nesse projeto com vistas à transformação que Poá precisa”, destacou Saulo Souza.



Priscila Yamagami

A vice-prefeita de Mogi das Cruzes, Priscila Yamagami (PP), publicou um vídeo em suas redes sociais para anunciar que decidiu não fazer mais parte do atual grupo político que estava inserida.



Outro nome para vice

Com isso, o nome do pré-candidato a vice na chapa do prefeito Caio Cunha (Podemos), que disputa a reeleição, terá de ser escolhido. “Continuo vice-prefeita até o fim do mandato, em 31 de dezembro deste ano, e no Partido Progressistas, mas escolho não mais seguir com o grupo político que fiz parte”, disse Priscila, que neste mandato é a primeira vice-prefeita e primeira prefeita em exercício da história de Mogi.