LANCE LIVRE 07-02-2023

PT Suzano aprova candidatura própria

O Diretório do PT decidiu aprovar candidatura própria à Prefeitura de Suzano nas eleições de 2024. O nome será construído em conjunto com PCdoB e PV, partidos que integram a Federação Brasil da Esperança.



Planejamento

No sábado (4) a direção do PT de Suzano se reuniu para elaborar planejamento para os anos de 2023/24.



Debates

Após debates, os dirigentes aprovaram que o partido terá candidatura própria para a Prefeitura.



Reunião

Na reunião, a direção petista também definiu a criação de um Grupo de Trabalho composto por 13 dirigentes e lideranças que serão responsáveis pelo processo de organização de uma chapa de candidaturas majoritária e proporcional. O objetivo é garantir a volta do PT, com os partidos da Federação, à Câmara Municipal e à Prefeitura. O “Grupo dos 13” como foi denominado, conta com ex-secretários(as) de gestões petistas, dirigentes, militantes e lideranças dos movimentos sindical, popular e partidária.



OAB

A diretoria da 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba) realizou a primeira reunião ordinária de 2023 para tratar do planejamento de ações e atividades do ano. O encontro encabeçado pelo presidente Jairo Saturnino Mendes ocorreu na tarde da última quinta-feira (02/02) e contou com a participação dos representantes das comissões temáticas que integram a gestão.



Atuação do grupo

Saturnino destacou que o objetivo central para 2023 é elevar a atuação do grupo para melhor desenvolver as ações da subseção.



Nomes

A reunião ainda foi acompanhada pela vice-presidente da Casa, a advogada Matilde Gomes; pela secretária-geral Cineide Marques, e pela secretária-geral adjunto Silvana Dias Batista.