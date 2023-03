LANCE LIVRE 07-03-2023

Ashiuchi em Mogi

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), acompanhou a inauguração do Vagalume Saúde Infantil, em Mogi das Cruzes. O evento ocorreu no sábado.



Dia anterior

No dia anterior, ele autorizou a reabertura do Pronto-Socorro Infantil de Suzano.



Cidade vizinha

“Fui hoje (sábado) pela manhã até a vizinha Mogi das Cruzes encontrar meu amigo Caio Cunha e prestigiar a solenidade de inauguração do novo Vagalume Saúde Infantil, unidade que será referência para o atendimento médico de crianças da cidade”.



Deputado e prefeito de Guararema

Ao lado do deputado estadual André do Prado, do prefeito de Guararema, Zé Freire, e do secretário de Saúde, Pedro Ishi, o prefeito conferiu de perto a estrutura entregue, com funcionamento 24 horas por dia e ambientes lúdicos e humanizados.



Rodrigo Gambale

O deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos-SP) assumiu a presidência estadual do partido. Gambale fica no lugar de Thiago Milhim.



Estadual e federal

Gambale foi deputado estadual na 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, representando a região metropolitana e o Alto Tietê e, recentemente tomou posse em seu primeiro mandato como deputado federal.



Continuidade ao trabalho

O parlamentar pretende dar continuidade ao trabalho que Milhim vinha executando, somado à experiência que tem no legislativo para liderar o partido que hoje tem forte representatividade tanto a nível estadual como nacional.



Objetivos

Como presidente, um de seus objetivos é fortalecer o partido na esfera municipal, já que Rodrigo possui forte representação em boa parte das cidades do estado. O novo presidente se diz muito realizado com essa conquista e reafirma o seu compromisso de trabalho.