Lance Livre 07-04-2019

Controladoria

Geral

Os deputados estaduais aprovaram proposta que cria a Controladoria Geral da Assembleia Legislativa. De autoria da Mesa Diretora, a medida, segundo o parlamento, aprimora e fortalece os mecanismos de fiscalização e administração, garantindo maior eficiência, eficácia e economicidade, além de transparência às atividades da Casa.

Grande avanço

"A criação dessa controladoria será um grande avanço no controle de gastos. Além disso, reforça o propósito desta Assembleia Legislativa de permitir que a população acompanhe as ações parlamentares a partir da análise dos auditores", afirmou o presidente da Alesp, deputado Cauê Macris (PSDB).

Funções

A controladoria exercerá as funções de controle e auditoria internos, acompanhando e fiscalizando ações contábeis, financeiras, orçamentárias, operacionais e administrativas.

Controlador geral

O controlador geral e os auditores internos terão acesso a processos e documentos e farão análises que evitarão atos de improbidade.

Suzano conhece ações para

servidores

A equipe do Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS) da Prefeitura de Suzano foi a Santos conhecer as boas práticas do departamento equivalente daquele município.

‘Programa

ComViver’

O “Programa ComViver” foi implantando há cerca de seis anos na cidade litorânea. A comitiva de Suzano, composta pela diretora do NAS, Renata Pires, pelo psicólogo de RH Vitor Ura e pela educadora social Stephane Gersogamo, se reuniu com a presidente do projeto santista, Taís Viana.

Iniciativas

Ela apresentou iniciativas como os modelos de convênios com universidades, o programa para aposentadoria e o aleitamento materno. São ideias que serão estudadas pelo núcleo suzanense, sempre visando a promoção da qualidade de vida do servidor, o que gera melhoria no desempenho profissional.