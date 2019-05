Lance Livre 07-05-2019

Maio Amarelo

em Mogi

As ações de conscientização e segurança no trânsito do Maio Amarelo foram lançadas na manhã de ontem, no Largo do Rosário.

Prefeito

Marcus Melo

O prefeito Marcus Melo (PSDB) participou do evento, que também contou com a entrega de 10 motocicletas para os agentes municipais de trânsito e com o início das atividades da Escola Mirim de Trânsito no local.

Estrutura

A estrutura atenderá a população no Largo do Rosário até sábado (11/05).

Campanha

“O Maio Amarelo é uma campanha que tem como objetivo salvar vidas. O motorista do carro e do ônibus, o motociclista, o ciclista e o pedestre são pessoas que convivem conosco todos os dias. Faz diferença atravessar na faixa, respeitar a velocidade e a sinalização existente nas ruas e avenidas”, destacou Marcus Melo.

Conscientização

O prefeito lembrou ainda que é importante que toda a sociedade participe das ações voltadas à conscientização e na busca por um trânsito mais seguro.

Jovens

Empreendedores

A Secretaria de Educação de Suzano realizou capacitação de professores da rede municipal de ensino sobre o projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), em parceria com o Sebrae.

Segunda vez

É a segunda vez que a pasta adere à iniciativa, que possibilita à criança aprender de forma lúdica e desenvolver habilidades e comportamentos empreendedores. A expectativa é de que cerca de 3 mil alunos do 1º ao 5º ano sejam beneficiados.

JEPP

O JEPP foi implantado em 2018 na Escola Municipal Sérgio Simão, no Jardim Europa, e neste ano se estenderá para mais sete unidades.

Contrato

Os municípios que aderiram ao projeto ou renovaram o contrato assumiram o compromisso de capacitar os profissionais e, consequentemente, levar aulas de empreendedorismo às crianças da rede municipal.