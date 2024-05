LANCE LIVRE 07-05-2024

Nova estação de trem

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) confirmou, por meio de seu portal, projeto para a construção da nova estação Lajeado. Será construída entre as existentes Guaianases e Antônio Giannetti Neto, distantes 4 quilômetros entre elas e ampliando a capacidade de transporte da Linha-11 Coral, que passará a ter 17 estações. (O DS traz detalhes em reportagem na Página de Região).



Equipada

Segundo a CPTM, a estação será equipada para garantir conforto, segurança e mobilidade dos passageiros. A estrutura terá acessibilidade universal, bicicletário e conexão com um terminal de ônibus municipais e metropolitanos, além de possibilitar o acesso fácil ao transporte por aplicativo, com sinalização de pontos virtuais.



Prazo até quarta-feira

Termina na próxima quarta-feira (8) o prazo para tirar ou regularizar o título. Desde segunda (6) até a data de fechamento do cadastro, os cartórios e postos da Justiça Eleitoral de São Paulo vão funcionar em horário ampliado, das 9 às 17 horas.



Ordem de chegada

O atendimento será por ordem de chegada, respeitadas as prioridades da fila. Somente no final de semana, mais de 50 mil pessoas buscaram os serviços eleitorais, segundo balanço divulgado até as 16 horas de domingo (5) em todo o Estado.



‘Cine em Cena’

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos), acompanou as ações culturais na Praça do Centro de Convenções. No local aconteceu o ‘Cine Em Cena No Ar’, uma estrutura de cinema ao ar livre que exibiu em duas sessões o filme brasileiro “Nosso Sonho”.