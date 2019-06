Lance Livre 07-06-2019

Doria no Instagram

O governador João Doria (PSDB) leu o DS, na manhã de ontem, e replicou a capa do jornal nas suas redes sociais (Instagram).

Manchete

Ele comentou a manchete sobre o pagamento das indenizações às vítimas do massacre na Escola Raul Brasil - um assunto delicado e que ainda comove a todos na cidade.

Comentário

Doria fez o seguinte comentário: "Sabemos que nada trará de volta a vida desses jovens, mas em um momento de tamanha dor e tristeza, é fundamental amenizar o sofrimento das famílias e evitar que enfrentem burocracia e processos lentos para terem acesso aos recursos que têm direito. Meu total respeito e solidariedade aos amigos e familiares que tiveram perdas irreparáveis naquela manhã do dia 13 de março".

Nomeação

de cargos

O vereador Alceu Matias Cardoso (PRB), o pastor Alceu Cardoso, apresentou projeto que proíbe a nomeação para cargos em comissão para a Prefeitura, Câmara e órgãos ou entidades administradas pelo município de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Maria da Penha.

Palestra

A Diretoria de Parques, Praças e Jardins da Prefeitura de Suzano realizou na manhã de ontem palestra para colaboradores da empresa agroquímica Compass Minerals, localizada na rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), na Vila Sol Nascente. Foi o segundo dia de atividades do projeto “Meio Ambiente e Você”, em referência à Semana do Meio Ambiente.

Iniciativa

A palestra faz parte da iniciativa de tratar do trabalho realizado no município em prol da preservação ambiental e do estabelecimento de novos hábitos e abordagens voltados à sustentabilidade. As apresentações alcançaram mais de 300 participantes nos dois dias.

Assessor

estratégico

O assessor estratégico Márcio Alexandre de Souza, responsável pela Diretoria de Parques, Praças e Jardins, reforçou que as ações fomentadas pelas grandes empresas devem ser apoiadas por atitudes cotidianas da população e estimuladas também pelo Poder Público.