Lance Livre 07-09-2017

Internet nas

casas dos

brasileiros

A proporção de domicílios brasileiros com acesso à internet sem computador, ou seja, por dispositivos móveis, passou de 7%, em 2014, para 14% em 2016.

Banda larga

A banda larga fixa é o tipo de conexão utilizada por 23 milhões das residências do país.

Internet móvel

Já a internet móvel é a principal forma de conexão em 9,3 milhões de residências, principalmente nas classes D/E, na região Norte e nas áreas rurais.

Dados de

pesquisa

Os dados são da pesquisa TIC Domicílios 2016, divulgada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), por meio do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br).

Internet e política

Recentemente uma pesquisa mostrou que a internet é a segunda fonte de informação quando os brasileiros querem saber sobre política, atrás somente da televisão.

55%

De acordo com a pesquisa Vox Populi/CartaCapital, 55% buscam noticiários televisivos para se informar sobre os acontecimentos políticos, enquanto 12% procuram em sites especializados na internet notícias e análises sobre os desdobramentos na política.

Utilização

de jornais

A utilização de jornais impressos e revistas aparece em terceiro na lista, sendo esta a primeira opção para apenas 7% dos entrevistados.

Blogs e

redes sociais

Para 5%, a principal fonte de informação sobre o tema são blogs e redes sociais, enquanto 4% buscam se informar por meio do rádio e 3% com ajuda de amigos, vizinhos ou colegas de trabalho.