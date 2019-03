Lance Livre 08-03-2019

Atividade

Delegada

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), deve ampliar o Programa Atividade Delegada nos municípios. Nesta semana ele assinou convênio com a Prefeitura de Bragança Paulista.

Auxílio

Com a parceria, policiais militares vão auxiliar o município na fiscalização do comércio ambulante irregular e dos níveis de emissões sonoras.

Prefeituras

interessadas

Segundo o governo estadual, as prefeituras interessadas em ter a Atividade Delegada implantada em seu município devem procurar o Comando da Polícia Militar da região com um projeto específico que atenda às necessidades da cidade.

Encaminhamento

O projeto deve ser encaminhado ao Comando Geral da PM e à SSP para que, depois de analisado, possa ser aprovado pelo secretário da Segurança.

Policiais

“Os policiais, mesmo não estando no seu horário normal de trabalho, estão integrados. E isso facilita e agiliza procedimentos que rapidamente mobilizam a pronta resposta nas ruas da Polícia Militar e da Polícia Civil”, disse Doria, segundo informações do site do Governo do Estado.

Cinco anos

Só para se ter uma ideia, em Bragança Paulista, o convênio tem vigência de cinco anos com seis vagas diárias, sendo uma para oficial e cinco para praças.

Até 8 horas por dia

Os policiais poderão atuar até oito horas por dia e 80 horas por mês ou na jornada com 12 horas diárias, tendo limite de até 96 horas mensais.

Renatinho Se Ligue

O vereador Renato Ramos de Souza, o Renatinho Se Ligue (PPS), protocolou ofício que cobra a implantação de uma indicação em que solicita ao prefeito de Ferraz de Vasconcelos José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, que haja uma patrulha da Maria da Penha, que visa proteger as mulheres do município contra a violência doméstica.