Lance Livre 08-05-2019

Títulos eleitorais

Com o encerramento do prazo para regularização do título de eleitor na segunda-feira (6), apenas 4,5% dos eleitores resolveram a situação com a Justiça Eleitoral sem ter o título cancelado.

2,6 milhões

No Brasil, do total de 2,6 milhões de eleitores que não votaram e não justificaram por três eleições consecutivas, somente 121.074 regularizaram o documento.

Orientação

A partir de agora, os cartórios eleitorais de todo o País vão orientar os eleitores interessados em regularizar o título a preencherem o Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE).

Procedimento

O procedimento segue o rito para a obtenção de um novo documento e deve ser adotado entre o término do prazo para regularização e o efetivo cancelamento das inscrições, que deve ser anunciado no próximo dia 24 de maio.

Sessão

A Câmara de Suzano realizará hoje votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Joaquim Rosa (PR), que confere o Título de Cidadão Suzanense a Dom Pedro Luiz Stringhini, bispo diocesano de Mogi das Cruzes desde 2012.

Salários em Ferraz

A Câmara de Ferraz decidiu recuar e garantiu que vai retirar projeto de reajuste salarial - que o Poder Legislativo afirma ser recomposição - para prefeito, vice, secretários e vereadores.

Só para os

servidores

No entanto, já foi aprovado reajuste de 4,67% nos salários dos servidores da Prefeitura e Câmara.

R$ 11 mil

Atualmente, cada parlamentar, em Ferraz, recebe por mês R$ 11.468,01, o prefeito R$ 22.261,43, o vice R$ 11.130,71 e os secretários municipais R$12.939,03.

Polêmica

A retirada do projeto ocorreu logo após gerar bastante polêmica na cidade, que vive em crise financeira.