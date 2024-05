LANCE LIVRE 08-05-2024

Defesa Civil

A Defesa Civil de São Paulo alerta que as projeções meteorológicas para o Estado podem favorecer a ocorrência de incêndios florestais nos próximos meses.



Características do clima

Entre as características do clima que devem contribuir para as chamas, estão as ondas de calor e a baixa umidade relativa do ar. O cenário é diferente do ano passado, quando a maior incidência de chuvas contribuiu para uma baixa ocorrência de incêndios.



Prevenção

Para prevenir e combater os incêndios florestais, o governo paulista realiza a operação São Paulo Sem Fogo. Neste momento, as ações estão na fase amarela, de intensificação do trabalho preventivo e de preparação para enfrentar queimadas.



Próxima etapa

A próxima etapa é a vermelha, na qual ações de combate ao fogo e de fiscalização repressiva são priorizadas e as estratégias de comunicação e campanhas ganham reforço. Essa fase ocorre entre os meses de junho e outubro, período de estiagem e maior incidência de incêndios.



Ashiuchi faz vídeo sobre enchentes no Rio Grande do Sul

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), fez vídeo afirmando que “é hora de nos unirmos em prol de uma causa humanitária”. Nesta semana, Suzano iniciou campanha de arrecadação de insumos para ajudar as vítimas das fortes chuvas no Estado do Rio Grande do Sul.



Parceria

Em parceria com a Defesa Civil e o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, Suzano vai arrecadar garrafas de água, itens de higiene pessoal e produtos de limpeza para enviar ao almoxarifado central. “Também vamos utilizar parte das doações recebidas com as festividades do aniversário da cidade para destinar à quem mais precisa neste momento”, disse o prefeito. As arrecadações serão realizadas até esta sexta-feira (10).