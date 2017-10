Lance Livre 08-10-2017

A polêmica da

Marginal do Una

O andamento das obras da Avenida Governador Mario Covas Junior, a Marginal do Una, em Suzano, a mais polêmica da história da cidade, dependem do chamamento do Ministério das Cidades para a liberação da verba recebida por convênio com a Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP).

250 mil

Atualmente, o órgão federal está chamando as cidades com até 250 mil habitantes para a liberação de recursos. Suzano deve ser um dos próximos municípios.

Convênio

Suzano e o Estado assinaram, em maio, um convênio de R$ 12 milhões para conclusão dos trabalhos. Mas até agora a obra não saiu do papel. O convênio foi entre o município, a Caixa Econômica Federal (CEF) e a Desenvolve SP.

Financiamento

Por se tratar de um financiamento da Desenvolve SP, a mesma documentação utilizada para a Arena Multiuso - também financiada pela agência - servirá para a Marginal do Una, o que agilizou no processo.

Foi finalizado

A Prefeitura de Suzano tem dito que tudo o que competia ao município foi finalizado.

Trecho

A obra da Marginal do Una vai se estender de um trecho desde a Praça Sol Nascente até o Viaduto Leon Feffer. A obra deve ser entregue em 2019.

Restauração e

pavimentação

O projeto da Prefeitura abrange além da restauração e pavimentação de toda marginal, também a instalação de uma calçada para caminhada, de gradil e iluminação de LED.

12 meses

Do momento que começar a recapear até ela ser entregue com todo o urbanismo, é uma obra que chega perto de 12 meses para conclusão.

Histórico

A primeira fase da obra da Marginal do Una começou no início dos anos 2000. A pista que segue sentido centro foi liberada, mas a sentido bairro nunca foi concluída.