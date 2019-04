Lance Livre 09-04-2019

Fim da baldeação

Depois de muita reivindicação, o Alto Tietê terá, finalmente, uma boa notícia hoje. Será confirmado o fim da baldeação de trens em Guaianases.

Trem Expresso

Desta forma, o Trem Expresso Leste vai seguir direto, sem paradas, até a Estação da Luz.

Anúncio

O governador João Doria (PSDB) é quem fará o anúncio, às 8h15, em Mogi das Cruzes. Trata-se de uma ampliação importante do Expresso Leste-Mogi, da Linha 11-Coral.

Antiga

reivindicação

Antiga reivindicação dos moradores do Alto Tietê, o expresso passa a operar durante todo o horário comercial. Até ontem, funcionava das 9 às 15 horas.

Identidade Digital

Todos os brasileiros poderão emitir a Identidade Digital, e não somente os cerca de 90 milhões de eleitores já cadastrados na base de dados da Justiça Eleitoral (JE).

ICN

O programa Identificação Civil Nacional (ICN), responsável pela emissão do documento, também coletará as informações biométricas dos cidadãos não individualizados – isto é, os que ainda não têm as impressões digitais cadastradas na JE –, possibilitando a eles ter a nova identidade.

Expectativa

A expectativa é de que a emissão comece no segundo semestre de 2019.

Tablets

No primeiro momento, a Identidade Digital, conhecida na legislação como Documento Nacional de Identificação (DNI), será emitida apenas para tablets e smartphones. Contudo, em breve, o seu número será incorporado aos documentos de identidade expedidos pelos estados.

Número

A Identidade Digital contará com um número de identificação – interno e individual para cada cidadão – que terá nove dígitos, e também exibirá a numeração de outros documentos, como a do CPF.

Gestão

À frente da gestão do programa ICN, está o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que tem as atribuições de gerir o banco de dados com as informações biográficas e biométricas dos cidadãos.