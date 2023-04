LANCE LIVRE 09-04-2023

Segurança

nas escolas

A segurança nas escolas voltou a ser um dos principais assuntos da semana passada após ataque a uma creche, em Santa Catarina.



Balanço de ações

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), fez um balanço das ações de segurança na proteção das unidades escolas da rede municipal.



Mil câmeras

Segundo o prefeito, foram instaladas mais de mil câmeras de segurança em todas as escolas municipais, conectadas à Central de Segurança Integrada (CSI).



Agentes de

segurança

Ele afirmou também que foram contratados agentes de segurança para cada escola municipal, que regulam os horários de entrada e saída dos alunos.



Botão do pânico

Também foram instalados os botões de pânico em cada unidade escolar, com direcionamento ao CSI e que emitem um alerta à viatura mais próxima da unidade.

Reuniões

O prefeito lembrou também que a Prefeitura realiza reuniões frequentes do projeto ‘Prevenir a Violência Escolar’, que conta com uma equipe multidisciplinar que identifica crianças com vulnerabilidade.



Gerando Falcões

Na semana passada, o governador Tarcísio de Freitas formalizou protocolo de intenções com a ONG Gerando Falcões para incorporar ações do projeto Favela 3D no Estado por meio de políticas públicas estaduais.



Ações

O Favela 3D envolve a implementação de ações interdisciplinares em favelas, por meio de parcerias com instituições privadas e entes públicos estaduais e municipais, além do envolvimento das comunidades locais.



Foco

“Estamos focados em construir as pontes para o futuro, as pontes para a oportunidade. E, agora, com o Favela 3D, estamos percebendo que podemos transformar a favela, de fato, em um local de prosperidade”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas, ao lado do fundador da ONG, Eduardo Lyra.