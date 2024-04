LANCE LIVRE 09-04-2024

Projetos de mobilidade urbana

Levantamento da Prefeitura de Suzano mostrou avanços na mobilidade urbana com a implementação de importantes projetos em andamento na cidade.



Complexo Viário

Segundo a Prefeitura, o ano de 2024 será marcado pela execução das primeiras etapas da construção do “Complexo Viário do Alto Tietê”, que inclui a implantação de alças de saída do Trecho-Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), e pela conclusão das obras que permitirão a instalação da alça no viaduto Leon Feffer e o prolongamento da Avenida Senador Roberto Simonsen.



Novos acessos

Os novos acessos garantirão melhorias nos deslocamentos internos no município e para a circulação de motoristas até as cidades vizinhas, já que as obras se interligarão e proporcionarão o encurtamento das distâncias entre os bairros da região central com vias estratégicas da Região Metropolitana de São Paulo.



Mudanças

De acordo com a Prefeitura, em meio às mudanças que serão realizadas no tráfego, a cidade se tornará mais atrativa para investidores em virtude das facilidades geradas para o transporte de cargas.



Rodoanel

Em 14 de março, com assinatura do secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, foi apresentado o projeto executivo referente à implantação de alças de saída do Trecho-Leste do Rodoanel Mario Covas em Suzano, que garantirá adequação das vias no entorno, a construção de uma passarela acessível para pedestres e outras alterações na malha viária da região, previsto para ser executado em até 12 meses.



Complexo

Os trabalhos de implantação do complexo ficarão sob responsabilidade da Concessionária SPMar e contarão com um aporte de R$ 30 milhões do governo do Estado. A proposta também inclui a adequação da rotatória próxima ao limite entre Suzano e Poá, na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), e a criação de pistas marginais no Rodoanel, para melhorar o fluxo de veículos após a criação do complexo.