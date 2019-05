Lance Livre 09-05-2019

PR para PL

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovaram a mudança da denominação do Partido da República (PR) para Partido Liberal (PL), conforme definido em convenção partidária.

22

A legenda, que tem o número 22, obteve o registro de seu estatuto no TSE em 19 de dezembro de 2006.

Alteração

A alteração foi aprovada nos termos do voto do relator do pedido, ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, que seguiu o parecer do Ministério Público Eleitoral (MPE) opinando favoravelmente pela anotação da nova denominação.

Acolhimento

A mudança foi acolhida pela maioria dos filiados presentes à convenção (dos 182 participantes, 173 votaram a favor).

Novo nome

Segundo o MPE, o novo nome corresponde à denominação de uma das legendas que formaram o próprio PR. Além disso, no atual cenário, a única agremiação com nomenclatura semelhante é o Partido Social Liberal (PSL), que coexistiu com o antigo PL sem que tenha havido notícia “de eventual confusão por parte do eleitor”.

Biometria

obrigatória

No Estado de São Paulo, atualmente a biometria é obrigatória em 478 municípios. Nesses locais, o eleitor deve comparecer sob pena de ter o título cancelado. O prazo final varia de agosto a dezembro deste ano.

Rio Tietê

Em audiência com o deputado Estevam Galvão (DEM), o secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, informou que ainda neste mês deverá ser aberto o processo licitatório para a retomada das obras de desassoreamento do Rio Tietê, beneficiando toda a região desde Itaquaquecetuba até Salesópolis.

Desassoreamento

O desassoreamento do rio, iniciado em São Paulo, teve suas obras paralisadas no final do lote 3. O objetivo é retomar deste ponto e finalizar todo o lote 4, que contempla as cidades do Alto Tietê.