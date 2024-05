LANCE LIVRE 09-05-2024

Clínica da Mulher

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), informou ontem, por meio das redes sociais,que a Clínica da Mulher superou as expectativas de atendimento. Em três meses, foram mais de 1,6 mil procedimentos realizados, desde consultas médicas a exames, sendo uma referência no acolhimento do público feminino, encaminhado por meio das unidades de saúde municipais.



Unidade faz a diferença

“Sempre afirmo que uma entrega só é efetiva se realmente faz a diferença na vida da população. Não tenho dúvidas do quanto esta unidade é importante para a prevenção e cuidados com a saúde da mulher. E os números não mentem, suzanenses estão sendo diariamente atendidas pelos nossos profissionais com toda dignidade que merecem”, disse o prefeito.

Título de Cidadã

A Câmara de Suzano entrega nesta quinta-feira (9), às 18h30, o Título de Cidadã Suzanense à servidora municipal Jurema Bichini Guardia.



Autoria de Pedro Ishi

A homenagem é de autoria do vereador Pedro Ishi (PL) e foi aprovada pelos demais parlamentares.



50 anos de dedicação

A homenageada tem mais de 50 anos dedicados à administração municipal. Nascida em São Paulo, veio para Suzano com seus pais aos 9 anos, passando a residir no bairro do Sesc. Começou a trabalhar na Prefeitura em 1972, aos 21 anos de idade, durante a gestão do prefeito Pedro Miyahira. Em 1977, formou-se em Direito pela UMC.