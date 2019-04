Lance Livre 10-04-2019

Exposição

A Câmara de Suzano recebeu estudantes do 4º ano B da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ruy Ferreira Guimarães para visitar a exposição “Mulheres no Legislativo: a história da representação feminina na Câmara de Suzano”.

Primeira visita

Esta foi a primeira visita guiada após a abertura oficial da mostra, realizada na sexta-feira (5), com a presença de cerca de 100 pessoas.

Recepção

Os alunos estavam acompanhados pela professora Milene Alves de Jesus Pereira e foram recebidos pela diretora de Comunicação da Casa de Leis, Vivian Turcato, que apresentou o Plenário e a Galeria do Palácio “Deputado José Souza Candido”, além dos gabinetes dos vereadores e o espaço da exposição, localizado no 1º andar.

Recursos do FPM

O primeiro decêndio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) — que será creditado nesta quarta-feira, 10 de abril — distribuirá R$ 3,1 bilhões entre as prefeituras brasileiras. As informações são da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). O valor corresponde a todo o País.

Retenção

A verba já considera a retenção destinada ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

EDP

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, realiza hoje às 10 horas a primeira reunião da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa). O evento é aberto à população.

Palestras

Haverá palestras e simulação de acidente com colaboradores trabalhando na rede de distribuição de energia, além de sorteios e brindes para os consumidores.

Iniciativa

"A iniciativa tem como objetivo difundir a cultura de segurança da EDP: A Vida Em Primeiro Lugar, entendemos que o tema segurança é fundamental para a população. Alguns cuidados básicos são essências para prevenir acidentes" afirma Marcio Jardim, gestor Executivo da EDP.