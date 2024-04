LANCE LIVRE 10-04-2024

Derli no PSOL

O ex-vereador Vanderli Dourado, o Derli do PT, deixou o partido e agora integra o PSOL. Ele estava havia 35 anos na sigla petista. Derli foi vereador duas vezes, secretário municipal em gestões petistas e presidente do partido.



“Deixo o partido, mas não deixo a luta. Não consigo mais ter vida partidária com pessoas que buscam a facilidade na direita. Não dá para continuar militando cotidianamente com quem foge da luta quando fica difícil”, disse Derli em nota.



Boigues no PL

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues, que deixou o PP para integrar o PL, tomou a decisão após conversa com os deputados federal Márcio Alvino e o estadual e presidente da Assembleia Legislativa (Alesp), André do Prado. Mas, a decisão final foi tomada após reunião com o presidente nacional do PL, o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, o Boy.





‘Gerenciamento de Mídias Digitais’

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Cultura, disponibiliza a partir desta segunda-feira (08/04) 50 vagas para o workshop “Gerenciamento de Mídias Digitais: o Trabalho do Logger e a Importância da Segurança e do Backup no Cinema” para pessoas com 16 anos ou mais.



A aula ocorrerá em 28 de abril (domingo), das 14 às 18 horas, no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Jardim Paulista) e será ministrado por Alexandre Becker Klein. A inscrição deverá ser feita por meio do link bit.ly/WorkshopGerenciamentodeMidiasDigitais até o dia 24 (quarta-feira).



A expectativa é que os munícipes tenham a oportunidade de aprender os principais métodos de segurança para manipular mídias de gravação, além de como fazer backups sem falhas na transferência e estudos de área, onde será abordado temas como sua importância no mercado de trabalho e remuneração.



O treinamento foi criado pensando justamente em oferecer profissionais qualificados para trabalhar com a sétima arte, que é integrado por uma grande quantidade de pessoas.