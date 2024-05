LANCE LIVRE 10-05-2024

Reunião com o governador

Os prefeitos Rodrigo Ashiuchi (Suzano) e Eduardo Boigues (Itaquá) se reuniram nesta quinta-feira (9) com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.



Resultado

O resultado da reunião deve ser divulgado nesta sexta-feira (10).



Encontro do SUAS

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Itaquaquecetuba realizou o 1º Encontro Municipal de Profissionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).



Tema

Com o tema "Assistência Social: uma política pública de proteção", o evento reuniu cerca de 200 profissionais que atuam nos equipamentos da pasta para um dia de capacitação intensiva.

Objetivo

O encontro teve por objetivo fortalecer os conhecimentos dos trabalhadores sobre os princípios fundamentais da política pública de assistência social, bem como sua aplicação prática no dia a dia das unidades de atendimento.



Participação

Participaram do evento o diretor da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS) de Mogi das Cruzes, José Resende Filho, a multiplicadora estadual do programa Criança Feliz, Cristiane Lamin, o diretor do Departamento Nacional de Proteção Social Básica, Elias Sousa, o secretário de Desenvolvimento Social de Itaquá, Gabriel Rocha, e o prefeito Eduardo Boigues.



Campanha

Além das palestras, o evento foi marcado pelo lançamento da campanha nacional Faça Bonito 2024, voltada ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.