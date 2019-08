Lance Livre 10-08-2019

Votação

Parlamentares que integram uma das legislaturas mais renovadas do Congresso nas últimas décadas passarão pelo primeiro julgamento popular após a eleição, conforme informações do Congresso em Foco.

Vai até 31 de agosto a votação na internet do Prêmio Congresso em Foco 2019. Nesse período o eleitor poderá escolher aqueles deputados e senadores que melhor representam a população no Parlamento e atuam com mais destaque em três áreas temáticas.

Ainda conforme informações do site Congresso em Foco, a seleção é feita de forma paralela à votação do júri especializado e à dos jornalistas que fazem a cobertura do Congresso Nacional.

Os vencedores serão anunciados no evento de premiação em 19 de setembro, no centro de eventos Porto Vittoria, em Brasília. Estão aptos a serem votados apenas aqueles parlamentares que exerceram o mandato por ao menos 60 dias este ano e que não respondem a investigações ou acusações criminais.

As eleições se aproximam e é importante regularizar a documentação. Para tirar o título de eleitor pela primeira vez e participar de uma eleição, o cidadão brasileiro deve observar alguns requisitos previstos na Constituição Federal (artigo 14, parágrafo 1º).

No Brasil, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultados para os jovens de 16 e 17 anos, para idosos acima de 70 anos e para os analfabetos.

Com a documentação exigida em mãos, o cidadão deve comparecer a um cartório eleitoral ou a uma unidade de atendimento da Justiça Eleitoral. É preciso estar munido dos seguintes documentos: carteira de identidade, ou carteira de trabalho, ou certidão de nascimento ou de casamento; comprovante recente de residência original; e certificado de quitação com o serviço militar para os maiores de 18 anos do sexo masculino. A apresentação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou do passaporte exigirá complementação documental para suprir os dados necessários à emissão do título.