Lance Livre 10-09-2017

Casos de violência

Os casos de violência sofridos pelas mulheres no transporte público tem sido objeto de ações públicas para impedir esses abusos.

CPI

Em São Paulo, a CPI da Condição de Vulnerabilidade das Mulheres decidiu que na próxima reunião, a ser realizada no dia 19 de setembro, vai tratar desses casos.

Casos em SP

Na Capital, nos últimos dias, o assunto veio à tona com o caso de um homem de 27 anos que foi preso após ejacular no pescoço de uma passageira dentro de um ônibus que circulava pela avenida Paulista.

Repercussão

O fato ainda ganhou mais repercussão depois que um juiz liberou o homem, alegando que o delito praticado por ele não configurava estupro, mas “importunação ofensiva ao pudor”.

Solto

E ao ser solto o mesmo homem voltou a atacar outra passageira dentro de um coletivo na mesma região. Ele foi detido novamente.

Vice-presidente

A vice-presidente e relatora da CPI, vereadora Soninha Francine (PPS), entende que essa Comissão não pode ficar a margem dessa discussão.

Ouvir

representantes

A comissão quer ouvir representantes do Sindicato dos Metroviários, da Secretaria Municipal de Transportes, do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Conselho Municipal de Mulheres.

Casa da Mulher

A inauguração da Casa da Mulher Brasileira em São Paulo também foi assunto debatido na CPI.

‘Mulher Viver

Sem Violência’

Essa Casa faz parte do programa federal “Mulher Viver Sem Violência”, lançado em 2013. Esse programa prevê uma Casa da Mulher Brasileira em cada capital do País.

Cambuci

Em São Paulo, a casa fica no bairro do Cambuci, mas ainda não foi inaugurada. É uma construção de 3.500 m² e prevê uma série de atendimentos sociais que estarão disponíveis à mulher em situação de violência em um único espaço.