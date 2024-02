LANCE LIVRE 11-02-2024

‘Lei das antenas’

O Estado de São Paulo corresponde a 48% das 576 cidades brasileiras que encerraram 2023 com a “lei das antenas” atualizada, procedimento fundamental para a chegada da internet 5G.





InvestSP

Os dados são da InvestSP – agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), do Governo do Estado – e da Conexis Brasil Digital, entidade que reúne as empresas de telecomunicações.





Atualização

A atualização das leis das antenas, que são municipais, permite que as operadoras saibam em quais tipos de espaços os novos equipamentos podem ser instalados e invistam na infraestrutura do 5G.





100 vezes

mais rápida

Ao invés de grandes torres de transmissão, a tecnologia oferece uma navegação até 100 vezes mais rápida, exigindo pequenas antenas posicionadas mais próximas umas das outras e instaladas nos mais variados espaços, como semáforos e fachadas de imóveis.





‘Pedidos a

secretário’

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), aproveitou, esta semana, a reunião com o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento, para fazer pedidos. Um deles foi mais uma unidade do Centro Dia do Idoso (CDI). Suzano já conta com um equipamento na região norte, atendendo 50 idosos semidependentes.





Bom Prato

O prefeito também solicitou a ampliação do atual Bom Prato de Suzano ou, se possível, a construção de uma nova unidade. “A Prefeitura disponibilizaria um local e, assim, conseguiríamos ampliar o atendimento por todo o município”.