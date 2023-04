LANCE LIVRE 11-04-2023

Suzano Antigo

Ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Larissa Ashiuchi, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) participou de evento da página “Suzano Antigo” - do coordenador Ariovaldo Pereira Nunes, no Suzaninho.



40 mil fotos

A página tem cerca de 40 mil fotos da história de Suzano. O prefeito foi homenageado pelo trabalho na gestão da Prefeitura, principalmente na preservação da história do município.



Museu da cidade

O prefeito citou, por exemplo, o Casarão da Memória. O local é um “verdadeiro museu da cidade”. O prefeito destacou também a Praça da Igreja do Baruel, “local importantíssimo considerado marco zero do município”.



Revitalização

O prefeito afirmou que ambos espaços foram revitalizados e entregues pela atual gestão.



100 dias

Nos primeiros 100 dias, o Governo de São Paulo, por meio da Defesa Civil do Estado, assinou 27 convênios, com investimento recorde de R$ 24 milhões, em obras recuperativas para os municípios. O anúncio foi feito ontem.



270 contas

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) solicitou a exclusão de 270 contas do Twitter que veiculavam hashtags relacionadas a ataques contra escolas de todo o País. A informação foi divulgada pela pasta.



Hashtags

Hashtags são palavras-chave ou termos associados a uma informação ou discussão que se deseja indexar de forma explícita em aplicativos, como Twitter e Facebook, antecedidos pelo símbolo cerquilha (#).



Investigação

Segundo informou o ministério, por meio de sua assessoria de imprensa, tanto conteúdos como autores estão sob investigação. Foram cumpridos também mandados de busca, resultando na apreensão de sete armas. Um suspeito foi preso. Foi solicitada ainda que a plataforma Tik Tok retire do ar duas contas que estavam transmitindo conteúdo que incitava medo nas famílias.