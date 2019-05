Lance Livre 11-05-2019

Unificação

das eleições

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) apresentada na Câmara Federal quer estender os mandatos dos vereadores e prefeitos para que, a partir de 2022, as eleições municipais e gerais sejam unificadas. A iniciativa é do deputado Rogério Peninha Mendonça (MDB/SC). As informações foram divulgadas na Revista Forum.

Consulta

Em consulta feita pelo parlamentar em assembleia da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, mandatários dos poderes Executivo e Legislativo das cidades vibraram com a possibilidade de ganhar mais dois anos no poder.

Aprovação

e cancelamento

Ainda segundo a reportagem da Forum no site, se aprovada, a PEC cancela o pleito de 2020 e os brasileiros iriam às urnas dois anos depois para votar para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador.

Economia

O deputado Peninha alega que, com as eleições unificadas, haverá economia de recursos públicos: “Um bilhão de reais. E o povo não aguenta mais tanta eleição. Ano passado, tivemos a de presidente e já está todo mundo pensando nisso novamente”.

Poupatempo

Juntas, as 73 unidades do programa Poupatempo espalhadas pelo Estado de São Paulo possuem mais de 500 câmeras conectadas à central, para auxílio à gestão e segurança.

Qualidade

do atendimento

Segundo o governo do Estado, além disso, elas também são usadas para garantir a qualidade do atendimento aos cidadãos, algumas vezes de maneiras inusitadas.

Exemplo

Um exemplo aconteceu nesta semana, com uma história emocionante envolvendo um cidadão e usuário dos serviços públicos prestados pelo programa e que teve um desfecho positivo com a ajuda desses equipamentos que capturam tudo o que acontece nos postos.