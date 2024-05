LANCE LIVRE 11-05-2024

Rede de solidariedade ao RS

Uma rede de solidariedade se formou no Alto Tietê para ajudar, por meio de donativos, os desabrigados pelas enchentes no Rio Grande do Sul (RS).



Agentes e equipamentos

Agentes e equipamentos das unidades de Defesa Civil das cidades também foram para o Rio Grande do Sul ajudar nas buscas e atendimento às vítimas.



Primeiro dia

A Defesa Civil de Itaquá, por exemplo, informou que o primeiro dia de atuação foi marcado por reuniões de planejamento e ações estratégicas em regiões alagadas.



Área central de Porto Alegre

Em meio às persistentes chuvas que assolam o estado, as equipes concentraram esforços na área central de Porto Alegre, alagada há mais de cinco dias.



Suporte

No centro de Porto Alegre, as equipes prestaram suporte aos comerciantes com a montagem de uma central de apoio e informações.



Matheus Cruz

Em meio ao trabalho dos agentes da Defesa Civil de Itaquá, o jornalista Matheus Cruz, da assessoria de Imprensa da Prefeitura, faz a cobertura do trabalho do órgão no local. Ele embarcou para o Rio Grande do Sul com a equipe de Itaquá e abastece os meios de comunicação da região com informações importantes.



Carreira iniciada no DS

Matheus Cruz iniciou carreira no Diário de Suzano e seguiu caminho na Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Itaquá, coordenada hoje pela também jornalista Jéssica Lima.