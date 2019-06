Lance Livre 11-06-2019

Recursos

No início deste mês, a Câmara de Suzano aprovou o projeto de lei de autoria do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) que estabelece as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária do município para 2020.

Receita e despesa

A receita e a despesa do município para o exercício do próximo ano estão projetadas em R$ 838,961 milhões.

Principais

arrecadações

As principais arrecadações previstas são R$ 101 milhões do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), R$ 10,2 milhões do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), R$ 72 milhões do Imposto Sobre Serviços (ISS) e R$ 5,1 milhões de taxas, além de outras fontes, como repasses estaduais e federais.

Educação

é prioridade

Nas previsões orçamentárias para as pastas, as principais são Educação, com R$ 220 milhões, Saúde, com R$ 182 milhões, e Manutenção e Serviços Urbanos, com R$ 121 milhões.

Web Rotas

Motoristas que pretendem viajar e querem planejar o melhor caminho ou saber qual estrada pegar podem contar com o auxílio do Web Rotas.

Aplicativo do DER

O aplicativo do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) permite traçar uma rota entre as cidades desejadas, ver a quilometragem correspondente e o tempo estimado de viagem.

Acesso do recurso

Para acessar o recurso, o usuário deve entrar no site do DER e clicar no ícone Web Rotas, localizado à esquerda do monitor. Em seguida, um mapa do Estado de São Paulo irá exibir todas as rodovias estaduais. O próprio sistema traça o melhor caminho até o destino desejado.