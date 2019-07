Lance Livre 11-07-2019

Doria em Mogi

O governador João Doria (PSDB) é esperado no sábado para a inauguração da Avenida das Orquídeas, em Mogi das Cruzes. A obra será entregue pelo prefeito Marcus Melo (PSDB).

Avenida das

Orquídeas

A Avenida das Orquídeas liga Mogi das Cruzes e Suzano pelas Avenidas Jorge Bei Maluf e Guilherme George. Vai beneficiar os motoristas que enfrentam todos os dias o trânsito entre Mogi e Suzano.

Prédio da Etec

em Ferraz

O abandono do prédio da antiga sede da Escola Técnica Estadual (Etec), na Vila Jamil, em Ferraz de Vasconcelos, deverá voltar a ser discutido pela Câmara após o fim do recesso parlamentar deste mês.

Protocolo

Está protocolado no Poder Legislativo um requerimento de autoria do vereador, Antonio Marcos Atanazio (MDB), o Marcos BR. Nele, o emedebista questiona a municipalidade se o prédio que abrigava a Etec pertence ao poder público local ou é particular e, ao mesmo tempo, qual é a atual situação jurídica da referida área.

Processo de

reintegração

Marcos BR quer saber ainda se existe algum processo referente à reintegração de posse ou de execução de pagamento pela desapropriação feita, em 2006, na gestão do então prefeito, Jorge Abissamra (PSB), o Dr. Jorge.

Portal do TSE

O Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou mais de 62 milhões de acessos durante o primeiro semestre de 2019. Cerca de 5% desse total, ou seja, 3,3 de milhões de acessos foram direcionados à seção de Notícias do Portal, que apresenta conteúdo informativo sobre as atividades jurisdicionais, normativas e institucionais do Tribunal, além de matérias de serviço ao eleitor e a partidos políticos, entre outros.

Publicação campeã

A publicação campeã de acessos nesse período foi direcionada aos novos eleitores. Publicada em fevereiro e intitulada “Saiba como tirar o primeiro título de eleitor”, a matéria foi acessada mais de 209 mil vezes, marcando cerca de 6% dos acessos totais às notícias do site.