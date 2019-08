Lance Livre 11-08-2019

Processo eleitoral

Processo eleitoral consiste no conjunto de atos abrangendo a preparação e a realização das eleições, incluindo a apuração dos votos e a diplomação dos eleitos. Essa é a definição para o termo constante do Glossário Eleitoral Brasileiro, serviço disponível para consulta no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

300 verbetes

Com mais de 300 verbetes, que contemplam informações históricas, referências e ilustrações, o Glossário é mais uma ferramenta que o TSE disponibiliza para divulgar à população conceitos, definições e referências doutrinárias sobre os sistemas e processos eleitorais brasileiros.

Outro objetivo

Outro objetivo da ferramenta de consulta é difundir informações sobre a Justiça Eleitoral para conscientizar eleitores e futuros eleitores sobre a importância do voto e o valor de sua participação, como cidadãos, na vida política do País. O serviço foi desenvolvido pela Seção de Legislação da Secretaria de Gestão da Informação do TSE.

Investimento

no Alto Tietê

Há uma grande expectativa do Alto Tietê de receber mais investimentos do governo estadual. Na semana passada, último dia da Missão China, o governador João Doria(PSDB) inaugurou o escritório comercial de São Paulo em Xangai.

Espaço

Trata-se de um espaço criado com o objetivo de fortalecer e ampliar as relações econômicas com a China, além de detectar oportunidades de novos investimentos. Doria também apresentou um balanço dos resultados positivos colhidos durante a viagem.

Coração

econômico

de Xangai

Instalada no coração econômico de Xangai, a estrutura própria foi idealizada por João Doria. É o primeiro escritório da InvestSP instalado no exterior pelo Governo de São Paulo.

Custo zero

Segundo o governo do Estado, com custo zero para o Estado, já que é financiado 100% pela China, o escritório tem recepção, duas salas de reunião e uma grande sala com estações de trabalho, tudo distribuído em 125 metros quadrados.