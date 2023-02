LANCE LIVRE 12-02-2023

Jair Ortiz

O delegado Jair Ortiz, que até o ano passado estava no comando da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, assumiu como responsável pela região central de São Paulo.



Operações

Ele deve rever as operações feitas pelo antecessor na cracolândia e defende menos violência policial contra os usuários de drogas.



Titular da 1ª Delegacia

Ortiz agora é o titular da 1ª Delegacia Seccional do Centro de SP.



Novo chefe da polícia no Alto Tietê

Na semana passada, o prefeito Rodrigo Ashiuchi se reuniu com o novo chefe da Polícia Civil do Alto Tietê, o delegado Mucio Mattos Monteiro de Alvarenga, na sede da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. (O DS publicou reportagem na edição do dia 9 de fevereiro).



Secretário de Segurança

O encontro, que também contou com a presença do secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, foi pautado pela necessidade de colaboração mútua e união de esforços para reduzir os índices de criminalidade e pelo desejo de boas-vindas ao titular.



Dia 7 de janeiro

Nomeado em 7 de janeiro pelo governador Tarcísio de Freitas, portanto há pouco mais de um mês, o delegado seccional destacou que pretende trazer mais dinamismo às delegacias da região. “Implantei ações que permitiam a delegados em outras cidades efetuarem flagrantes de forma on-line, mantendo o escrivão na delegacia. Dessa maneira, não era necessário esperar que o delegado plantonista retornasse à delegacia se estiver em outra unidade da Polícia Civil ou acompanhando uma investigação fora”, apontou Alvarenga.



Cooperação

Ele ainda ressaltou que conta com a cooperação da administração municipal para auxiliar na segurança e, consequentemente, na redução de delitos. “Sabemos que a segurança pública envolve muitos fatores, mas lá na ponta conta muito a viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) na rua, para trazer mais tranquilidade e inibir a ocorrência de roubos e furtos”, apontou.