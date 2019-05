Lance Livre 12-05-2019

Pesquisa entre

os prefeitos

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) quer ouvir os prefeitos sobre itens relacionados à Reforma Política. A informação é do site da cnm.org.br.

Segundo a CNM, é importante que os prefeitos compartilhem o que pensam sobre pontos importantes do sistema político brasileiro, como a reeleição, o financiamento de campanha eleitoral e a duração e coincidência de mandatos.

100% on-line

A pesquisa da CNM é 100% on-line. No total, são 14 perguntas, todas de alternativas. Ao abrir a página da pesquisa, a opção Reforma Política já estará selecionada. Por isso, será preciso escolher na lista apenas a Unidade da Federação e o Município, além de digitar o CPF.

Frente

Parlamentar

Em 25 de abril, foi lançada na Câmara Federal a Frente Parlamentar Mista pela Reforma Política, composta por 279 senadores e deputados federais.

Proposta

A proposta, segundo os parlamentares, é fazer uma ampla reforma que resulte em mudanças no Brasil. Um dos objetivos é garantir aos Estados e Municípios maior autonomia em relação ao governo central.

Quatro grupos

A frente é dividida em quatro grupos de trabalho: reforma eleitoral, reforma do estado, reforma de competência de poderes e reforma dos partidos. Para dar agilidade ao debate, a ideia é que cada grupo convoque audiências públicas.

Presidente da CNM

O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM) esteve no Ministério da Economia. Na reunião com os diretores da Secretaria Especial de Fazenda Bruno Funchal e Jefferson Luis Bittencourt, Glademir Aroldi buscou esclarecimentos sobre anúncios recentes de representantes da pasta acerca do bônus de assinatura dos royalties e da distribuição dos recursos da União pelo Fundo Social.

Medidas

As medidas podem impactar positivamente os 5.568 Municípios brasileiros, mas dependem de decisão do próprio Ministério e articulação com os governos estaduais e os parlamentares, que estão analisando proposta sobre o tema no Congresso Nacional.