LANCE LIVRE 12-05-2024

Planos de Redução de Ruídos

Na semana passada, a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano avançou na elaboração de propostas para o Plano de Redução de Ruídos e Ilhas de Calor e para o Sistema de Áreas Livres e Verdes, desenvolvidos em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie. (O DS trouxe reportagem destalhando o projeto).



Equipe de professores

A equipe de professores e alunos envolvidos com as propostas para a Redução de Ruídos e Ilhas de Calor deu início à última fase de medições e a previsão é de que entre setembro e outubro deste ano já tenha resultados preliminares apresentados.



Projetos

Os projetos, como os próprios nomes apontam, têm como objetivo reduzir os efeitos do clima e da propagação de barulho, melhor utilizar as áreas livres e verdes e aprimorar o sistema de drenagem articulando estas ações com outros planos já existentes, como o Cicloviário, elaborado em 2023.



Estudos

São importantes estudos sobre as ações a serem tomadas pela municipalidade por conta das transformações climáticas ocorridas ao longo dos anos, sendo os primeiros existentes com este tema na região.



Justiça Eleitoral

Mais de 90 mil pessoas buscaram os serviços da Justiça Eleitoral em São Paulo na quarta (8) até as 18 horas, último dia para tirar, transferir ou regularizar o título.



Atendimentos

Do total de atendimentos, foram registrados 38.921 alistamentos (emissões do primeiro título), 28.928 mudanças de domicílio e 22.645 atualizações cadastrais. Dos alistamentos, 19.054 foram de jovens de 15 a 17 anos, 49% do total. Com o fechamento do cadastro eleitoral, as solicitações de emissão de título, transferência e revisão de dados só serão retomadas em 5 de novembro.